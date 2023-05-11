شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف آخر تطورات الأوضاع في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم، إنه ناقش الوضع في السودان مع القادة الأفارقة وسيسعى للمساهمة في تحقيق الاستقرار هناك.



وتحتاج الأمم المتحدة إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرون من السودان بحلول أول أكتوبر:

قوة الدعم السريع: صد جيشنا هجوم قوة الاحتياط المركزية التي شكلتها قوات الانقلاب في المنطقة الخاضعة لسيطرة وسط الخرطوم وأوقع خسائر فادحة في صفوفها.





الجيش السوداني: المتمردون لم يلتزموا بالهدنة المعلنة واستمروا في نمط الخروقات المعتاد، والذي تجلى في القصف العشوائي لبعض المواقع والمناطق السكنية المحيطة بها، وتدمير منشآت مهمة، ونهب ممتلكات المواطنين.



وافق الجيش السوداني على اقتراح بتمديد الهدنة لمدة 7 أيام وإرسال مبعوثين خاصين لإجراء محادثات مع قادة جنوب السودان وكينيا وجيبوتي.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الأفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.



وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها جنوبي العاصمة واتهمت الجماعة بمحاولة الاستيلاء على مواقع استراتيجية في الخرطوم منها القصر.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في قاعدة بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة والسيطرة الكاملة على القصر الرئاسي في الخرطوم، مقر القصر الرئاسي في البلاد.

وأدى تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى اندلاع الصراع في الأشهر الأخيرة، مما أخر توقيع اتفاق مدعوم دوليًا مع الأحزاب السياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي في البلاد.