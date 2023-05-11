شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته عن موعد تحويل طلاب الجامعات العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موعد تحويل طلاب الجامعات العائدين من السودان، يهم جميع الطلاب، في ظل الأحداث السودانية المتصاعدة، حيث يمكنهم التقديم في الجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة.



في ضوء البحث المتزايد عن موعد تحويل طلاب الجامعات العائدين من السودان، بعد إعلان وزارة التعليم العالي، انطلاق التقديم في الجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة.

وعن موعد تحويل طلاب الجامعات العائدين من السودان، يمكن التقديم في الجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة، اعتبارًا من السبت القادم الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023.



وبعد معرفة موعد تحويل طلاب الجامعات العائدين من السودان، يمكنك التعرف على ضوابط قبول الطلاب العائدين من السودان بالجامعات المصرية.

فقد قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور، أنه فيما يخص الطلاب المقيدين بجامعات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات سيتم إجراء اختبار لهم، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.

أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان دون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، تقرر إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.



وعن إجراءات عودة طلاب صفوف النقل العائدين من السودان للمدارس، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن هؤلاء الطلاب يمكنهم التوجه إلى الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة التي كانوا متواجدين بها، لاستكمال إجراءات عودتهم لتلك المدارس.



أما مصير امتحانات طلاب الثانوية العائدين من السودان، يكشفه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم أصدر قرارًا بتأجيل امتحانات طلاب الثانوية العامة؛ لحين هدوء الأوضاع في السودان، وتم توجيه الإدارة العامة برجوعهم في مدارسهم القديمة، والتمهيد لخوضهم الامتحانات المقبلة.

وأضاف شادي زلطة، أنه يمكن لهؤلاء الطلاب، أيضًا، خوض امتحانات الدور الثاني والحصول على الدرجة الفعلية الكاملة من الامتحانات؛ لكي تكون لديهم الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعهم.