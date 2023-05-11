شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث التعليم العالي في مصر: نتعاون مع كافة الأجهزة لتسهيل إجراءات الطلاب العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر، أن المجلس الأعلى للجامعات يتعاون مع جميع الأجهزة في الدولة المصرية من أجل التعامل مع المصريين العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا، مفيدا بأنه ابتداء من السبت القادم 13 مايو سيتم فتح المواقع الالكترونية للجماعات الخاصة والأهلية لاستقبال أوراق الطلاب العائدين من الخارج.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، أن استقبال مواقع الجامعات الخاصة لطلبات الطلاب هي أول الخطوات، وثاني الخطوات تصنيف الطلاب ما بين جامعات معتمدة سودانية روسية اوكرانية وجامعات غير مصنفة.

وتابع: "الطلاب العائدين من جامعات مصنفة يدخل في اجراءات التحويل الخاصة به للسنة الدراسية والمواد الدراسية التي انتهت، وبالنسبة للطلاب في جامعات غير معتمدة سيجري للطالب اختبار تحديد مستوى وهيتم في جامعات القاهرة وعين شمس، وبعد اتمام عملية الامتحان للطلاب يتحدد المستوى الدراسي اللي هيلتحقوا به".

