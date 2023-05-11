انت الان تتابع خبر العراقيون يتداولون فيديو لاب يعنف ابنه بـ"قساوة".. تعرف على التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بتأريخ/2023/5/9 انتشر مقطعً فديو لاب يعنف ابنه على الفيس بوك وبعد التحري، تم التوصل الى ذوي الطفل وهم من سكنت قضاء سامراء وتم الاستفسار من والد الطفل (حسن فاضل جاسم)".



وأضافت: "تبين ان المقطع يعود لعام 2019، وبعد الاستفسار عن سبب التعنيف اوضح والد الطفل بان ولده يونس حسن قام بأحداث عطب بمركبة صاحب الصيدلية المجاورة لمنزلهم".



وأشار البيان الى أن "المفرزة قامت بأخذ تعهد من والد الطفل بعدم اللجوء الى تعنيف الطفل مستقبلًا". وأشار البيان الى أن "المفرزة قامت بأخذ تعهد من والد الطفل بعدم اللجوء الى تعنيف الطفل مستقبلًا". وتداول رواد مواقع تواصل، يوم أمس الثلاثاء، تسجيل فيديو يظهر رجلا ينهال ضربا بخرطوم بلاستيكي على ما قيل انه ابنه الطفل، والذي كان معلقا من ساقيه بحبل الى السقف ويتلوى من شدة الالم.



وقال متداولو الفيديو ان الحادثة وقعت في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد. ودون مزيد من التفاصيل. وقال متداولو الفيديو ان الحادثة وقعت في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد. ودون مزيد من التفاصيل. وعقب انتشار الفيديو، جرى إطلاق هاشتاك "عاقبوا المجرم في صلاح الدين"؛ للتعبير عن رفض تصرف الاب المثير للاشمئزاز، والمرفوض بالمطلق. وعلق أحدهم على الفيديو قائلا "واضح ان الاب مُهان ومحتقر من قبل المجتمع والناس المحيطة بي. لذلك مالكه شخص أضعف منه يكدر يلعب دور القوي علي ويأذي كمواساة لنفسه. غير هذا الطفل المسكين". ولم يتسن التحقق من مكان وتاريخ الحادثة التي يوثقها الفيديو، كما لم يصدر على الفور تعليق من السلطات بشأنه. وتقول تقارير لمنظمات حقوقية غير حكومية ان ما تصل نسبته الى 90 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و14 عاماً يتعرّضون بشكل أو بآخر للعنف بأساليب مختلفة في العراق.