شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من ميناء ابوسمبل النهرى.. التفاصيل الكاملة حول عملية استقبال العائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" من ميناء ابوسمبل النهرى عملية استقبال العائدين من السودان، قائلا: "العبور البرى من خلال الدعم اللوجستى من الجانب المصرى يسهل بشكل كبير على المصريين خاصة، لافتا إلى أن الحديث عن قنصلية جديدة فى مدينة دنقلة سيسهل الأمر لأنها قريبة من معبر أرقين".

وأضاف عوض الغنام، أن هناك دعم لوجستى جديد قادم من وزارة الصحة، وتوفير ثلاجات سيكون لديها القدرة على استيعاب أكبر عدد من اللقاحات والأمصال لأنها تحتاج لدرجة برودة معينة، موضحا أن توفير مثل هذه الإمكانيات يؤشر على أن مصر توفر الدعم لكل من يعبر الحدود المصرية بسلام.

وأكد مراسل قناة "إكسترا نيوز" أن الحصول على كل هذه الإمكانيات واللقاحات مجانا، حيث يتم إعطاء التطعيمات ضد شلل الأطفال من شهر لـ 15 عاما، لافتا إلى أن المستشفيات الميدانية تعمل بل هى فى اتساع منها المستشفى الميدانى للهلال الأحمر وأخرى لجامعة أسوان.