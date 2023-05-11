شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل المشاورات "المصرية - البريطانية" لبحث وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

استقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية الأربعاء بمقر وزارة الخارجية، المبعوث البريطاني للسودان روبرت فيرويذر، يرافقه سفير المملكة المتحدة بالقاهرة جاريث بايلي، وحضر اللقاء السفير/ حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان.

أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء تناول الجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين، وفتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين والدور المحوري لمصر وغيرها من دول الجوار في هذا الإطار.