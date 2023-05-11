شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير يسلط الضوء على الدعم المصرى للأشقاء السودانيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على الدعم المصرى للأشقاء السودانيين، حيث رصد عوض الغنام مراسل قناة "إكسترا نيوز" من ميناء ابوسمبل النهرى عملية استقبال العائدين من السودان، قائلا: "العبور البرى من خلال الدعم اللوجستى من الجانب المصرى يسهل بشكل كبير على المصريين خاصة، لافتا إلى أن الحديث عن قنصلية جديدة فى مدينة دنقلة سيسهل الأمر لأنها قريبة من معبر أرقين".



وأضاف عوض الغنام، أن هناك دعم لوجستى جديد قادم من وزارة الصحة، وتوفير ثلاجات سيكون لديها القدرة على استيعاب أكبر عدد من اللقاحات والأمصال لأنها تحتاج لدرجة برودة معينة، موضحا أن توفير مثل هذه الإمكانيات يشير إلى أن مصر توفر الدعم لكل من يعبر الحدود المصرية بسلام.

وأكد مراسل قناة "إكسترا نيوز" أن الحصول على كل هذه الإمكانيات واللقاحات مجانا، حيث يتم إعطاء التطعيمات ضد شلل الأطفال من شهر لـ 15 عاما، لافتا إلى أن المستشفيات الميدانية تعمل بل هى فى اتساع منها المستشفى الميدانى للهلال الأحمر وأخرى لجامعة أسوان.

كما تحدث كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من أسوان، عن المبادرات الأهلية والرسمية، لإغاثة الفارين من الحرب في السودان إلى الداخل المصري.

ففي القطاع الصحي، قال "رجب" إن هناك عيادات متنقلة تتمركز داخل موقف كركر الدولي بجانب العيادات الخاصة، مشيرا إلى مبادرة الدعم والرعاية النفسية التي تقدمها مؤسسة اليونيسيف بالتعاون مع مصر، لتأهيل الناجين من الحرب في السوادن.

وأشار مراسل "إكسترا نيوز" من أسوان إلى أن مبادرة أهالي وادي كركر في أسوان بتخصيص 15 منزلا في المدينة استضافة الأسر السودانية دون مقابل، وكشف إرسال 25 طنا من المستلزمات الطبية من الجانب المصري إلى السودان.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" من أسوان أن فرق المتطوعين في أسوان تتحدث 5 لغات، بهدف تقديم الدعم اللازم لمختلف الجنسيات القادمة من السودان. وأشار إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسيير العبارات النيلية في بحيرة ناصر على مدار 24 ساعة بدلا من 7 ساعات فقط، بهدف تسهيل عبور النازحين إلى وجهاتهم المختلفة.

ورصد كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز" من أسوان عملية استقبال العائدين من السودان، قائلا: "فى مدينة أسوان تذلل كافة العقبات وتسخر الإمكانيات من أجل دعم الأشقاء السودانين، فعلى مستوى القطاع الطبى فهناك 3 محاور وضعتها الدولة من أجل تقديم خدمة طبية مميزة من أجل القادمين من السودان".

وأضاف كريم رجب أن أول محور مختص بتحديد وإقامة عيادات متنقلة فى النقاط التى تتوافد عليها الأسر السودانية كمعبرى قسطل وأرقين الدوليين فضلا عن موقف كركر الدولى، وهذه النقاط الهامة بها عيادات متنقلة ومستشفى ميدانى بالمعابر مزود بكافة التكنولوجيا الحديثة.

تابع مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن المحور الثانى وهو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتى تفتح أبوابها للحالات التى ترد غليها من المعابر أو النقاط التى يفيد إليها الأشقاء السودانيون، حيث تم استقبال ما يزيد عن 5 آلاف حالة والتى تلقت العلاج اللازم، بالإضافة للمحور الثالث وهو لتقديم التطعيمات للأشقاء، وتقديم الدعم النفسى والمعنوى.