انت الان تتابع خبر غبار وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على الطقس في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم".

وأوضح الهيئة أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في القسم الجنوبي".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

