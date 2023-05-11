شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صقر غباش يبحث تطوير العلاقات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور جيرارد لشر، في مقر المجلس بباريس خلال الزيارة الرسمية للمجلس الوطني الاتحادي إلى فرنسا.

وتم خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل تفعيل العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية، ودعم توجهات حكومتي البلدين وحرصهما على تفعيل التعاون في كافة المجالات، والاستفادة مما يحظى به البلدان من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.

وأكد الجانبان على أهمية تفعيل التعاون بين الدولتين في جميع المجالات لا سيما في دعم توجهات الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك لما تحققه هذه الشراكة من مزيد من التفاهم والتعاون والتنسيق على الصعيد الدولي في ظل التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

تطور العلاقات

وقال صقر غباش خلال اللقاء، إن "العلاقات الثنائية الإماراتية – الفرنسية شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، بفضل حرص قيادة البلدين، إلى جانب تقارب وجهات النظر في المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة ما يتعلق بدعم السلام والأمن، وتمكين المرأة، والتسامح والتعايش، ونبذ التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة"، مؤكدًا على أن العلاقات بين البلدين تتميز بمستوىً عالٍ من التنسيق والتعاون المتجسد في الاتصالات الدائمة بين قيادة البلدين والزيارات المتبادلة، حيث توجت هذه العلاقات بتوقيع العديد من اتفاقات التعاون والشراكة، حتى باتت فرنسا الشريك الاستراتيجي الأول للإمارات في أوروبا.

وتابع: "تجمع دولة الإمارات وفرنسا علاقة صداقة طويلة الأمد، وتعاون استراتيجي في مختلف المجالات الثقافية والقطاعات التعليمية والقانونية والطاقة المتجددة، والفضاء، والقطاع الصحي، والسياحة.وأشار معاليه إلى ان اعلان دولة الإمارات عام 2023 (عام الاستدامة) جاء لإبراز جهود الدولة في تعزيز العمل الجماعي والدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع خاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها"، لافتًا إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب 28 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي سيعقد خلال الفترة 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023 في مدينة إكسبو دبي.

وأضاف إن "اتفاقية باريس شكلت نقلة كبيرة في العمل المناخي العالمي، وهناك حاجة لمضاعفة الجهود العالمية وبشكل سريع للبناء على تلك الاتفاقية وهو ما ستحرص عليه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رئاستها لمؤتمر cop28".

دعوة لـ COP28

وقدم صقر غباش دعوة إلى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي ولأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية في مجلس الشيوخ لزيارة دولة الإمارات، وللمشاركة في أعمال مؤتمر المناخ "COP28".

تعزيز التعاون

من جهته، ثمن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لشر، العلاقات المتينة بين فرنسا ودولة الإمارات على مختلف المستويات لا سيما البرلمانية، مشددًا على حرص مجلس الشيوخ على تطوير الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التعاون البرلماني بين المجلسين.

وأشار مجلس الشيوخ إلى التعاون الثقافي وإلى البعد التربوي بين البلدين من خلال الجامعات والمعاهد والمدارس الفرنسية الموجودة في دولة الإمارات وإلى إدخال اللغة الفرنسية في المناهج التربوية الامارتية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ أن "دولة الإمارات أصبحت جسرًا بين الشرق والغرب وأصبحت تمتلك دورًا محوريًا على الساحة الدولية". كما لفت إلى آفاق التعاون بين فرنسا ودولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والبديلة ودعا لتعزيزها في لمجال الطاقة النووية حيث تمتلك فرنسا خبرة كبيرة في هذا المضمار.

كما ثمن استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP- 28)، معربًا عن ثقته الكبيرة بما تمتلكه الإمارات من إمكانات كبيرة ومتقدمة، وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام، الذي يأتي في مرحلة بالغة الأهمية.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول العالم كافة، في مواجهة التحديات المناخية وآثارها المحتملة. ودعا إلى مساندة ومواكبة الدول الأقل تقدمًا والأكثر عرضة لتبعات التغيرات المناخية.

