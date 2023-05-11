شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات والكونغو تبحثان التعاون الاقتصادي في البنية التحتية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الـ12، بأن الإمارات والكونغو ستتعاونان في العديد من المشاريع مع التركيز على التعاون الاقتصادي والاستثمار والبنية التحتية.

وجاء الإعلان خلال فعاليات منتدى "استثمر في المونغو" المقام ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي، حيث ترأس المنتدى الشريك العام في الاستثمارات الدولية الإنسانية علي رامي، إضافة إلى العديد من المتحدثين البارزين من بينهم سفيرة الكونغو لدى الإمارات ماري نجيكا اوبومبو، ومدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد راشد الطنيجي، ورئيس الموظفين بوازرة التخطيط في الكونغو مارسيل كاندا، إلى جانب العديد من المسؤولين في حكومة الكونغو.

واستعرض المنتدى الإمكانات الزراعية والتعدينية لمحافظة كاساي الوسطى، لا سيما أن المنطقة لديها 8000 فدان من الأراضي الخصبة والظروف الطبيعية المواتية التي تسمح بإمكانية إنتاج المحاصيل حتى ثلاث مرات في السنة.

ونوه المنتدى كذلك إلى الإمكانات الزراعية والتعدينية في مقاطعة أوبانغي الشمالية، وسلط الضوء على الموارد الطبيعية للذهب والماس في المنطقة، فضلًا عن مختلف المشاريع المتعلقة بالزراعة والبنية التحتية.

كما سلط المنتدى الضوء على أهمية تطوير الزراعة في باس يولي حيث تمتلك غابات شاسعة وظروفا مناخية مواتية التي تناسب زراعة المحاصيل المختلفة.

وفي ختام المنتدى، أكد الجانبان، أهمية هذه الشراكة حيث أنها تفتح الفرص للاستثمار التجاري والذي سيعود بالنفع على الجانبين.