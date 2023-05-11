شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى يؤكد أهمية الربط بين الحكومة واتحادات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر دولة شابة، حيث إن النسبة الأكبر من الهرم السكاني في مصر من الشباب، وهذا الأمر نقطة قوة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن فرصة وجود حوار وطني في الوقت الحالي كان لابد للشباب أن يدخل فيها بقوة، لأن عددا كبيرا من أفكارهم قابل للتنفيذ ويعبر عن طموحاتهم وأحلامهم، كما أنهم متعطشون بقوة للمشاركة السياسية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «انا أستاذ جامعي، وبالتالي فإنني أنسق الأنشطة الطلابية في الكلية التي أعمل بها، وبالتالى فأنا قريب منهم، والاحتكاك بهم منحني انطباعا مفاده أننا لدينا منجم أفكار موجود عند طلاب الجامعات».

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن عددا كبيرا من طلاب الجامعات لديهم أفكارا كثيرة قابلة للتنفيذ، منها أفكار بدأوا في تنفيذها بمفردهم، مثل المشروعات الصغيرة وتدريب كوادر صغيرة، وهو ما يمكن للدولة ان تستغله.

وأوضح، أنه منذ 6 سنوات كان الصراع على الانتخابات الطلابية، لكن هذا الامر تغير في السنوات الأخيرة واحتدم التنافس وأصبح النشاط الجامعي قويا للغاية.