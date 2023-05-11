انت الان تتابع خبر العراق ينظم وقفة احتجاجية في سنوية "شيرين أبو عاقلة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وألقى نقيب الصحفيين العراقيين كلمة أثناء الوقفة، طالب فيها بتحقيق عادل وشفاف ومحايد بإشراف منظمة العدل الدولية ومحكمة العدل الدولية وجهات معنية، بعيداً عن التضليل؛ بهدف الوصول الى الملابسات التي أدت الى إغتيال أبو عاقلة، مشدداً على أن "نقابة الصحفيين العراقيين، ممثلة بنقيبها ومجلس النقابة والهيئة العامة، تضم صوتها الى الأصوات المطالبة بالعدالة لمقتل شيرين في دول عربية وعالمية، وصولاً الى معاقبة الجناة".



وأكد اللامي، ان "السكوت عن جريمة مقتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة، يعد إخلالاً في البنية الحضارية للعالم، وأن النقابة، سبق أن طالبت بتحقيق عادل في الحادث، انطلاقا من المسؤولية المهنية الى التصدي بالضد ممن يريد شراً بصحفيي العراق والعرب والعالم، سواء أكان إحتلالاً أم غيره".