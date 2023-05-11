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بعد اعلان رحيله رسمياً من برشلونة.. 3 أندية سعودية تتنافس على ضم بوسكيتس

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2023-05-11 | 12:33

بعد اعلان رحيله رسمياً من برشلونة.. 3 أندية سعودية تتنافس على ضم بوسكيتس

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الخليج 365 – رياضة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن لاعب الوسط الإسباني سيرخيو بوسكيتس لديه عروض من 3 أندية سعودية؛ هي الهلال والنصر والشباب، مشيرة إلى أن وكيل اللاعب موجود حاليًا في العاصمة الرياض؛ لبحث الوجهة المقبلة للإسباني المخضرم.

وكان نادي برشلونة قد أعلن رحيل قائد الفريق عن النادي بنهاية الموسم الجاري 2022-23، بعد سنوات طويلة دافع فيها عن قميص الفريق الكتالوني، وحصد خلالها العديد من الألقاب.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، الأربعاء 10 مايو/ أيار، تغريدة جاء فيها: "نقول وداعًا لأسطورة برشلونة"، مُرفقًا مع التغريدة مقطع فيديو لأبرز لحظات بوسكيتس خلال مسيرته في النادي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية: "لا يبدو أن بوسكيتس سيذهب للشباب؛ لأن الناديين الأكبر في الرياض هما الهلال والنصر"، وأشارت إلى أن العرض النصراوي هو الأفضل حاليًا للاعب؛ إذ سيصل راتبه السنوي إلى 17 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية متنوعة قد ذكرت قبل أيام أن النجم المخضرم استبعد الذهاب إلى الدوري الأمريكي "MLS" بعد نهاية عقده مع ناديه الصيف المقبل، وأكدت أن الخيار الأقرب هو الانضمام إلى أحد الأندية المنافسة في الدوري السعودي.

ويعد بوسكيتس من أبرز النجوم في تاريخ برشلونة؛ إذ دافع عن قميص البلوغرانا في 719 مباراة عبر كل المسابقات، مُحرزًا 18 هدفًا، ومُقدمًا 45 تمريرة حاسمة، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت"، وتوج اللاعب بـ31 لقبًا مع الفريق، أبرزها 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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