انت الان تتابع خبر إيطاليا.. انفجار واحتراق عدد من المركبات وسط ميلان والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس،بأن نيران اندلعت في عدة سيارات وسط ميلانو بشمال إيطاليا بعد انفجار شاحنة.

