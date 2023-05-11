انت الان تتابع خبر إيطاليا.. انفجار واحتراق عدد من المركبات وسط ميلان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات
أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس،بأن نيران اندلعت في عدة سيارات وسط ميلانو بشمال إيطاليا بعد انفجار شاحنة.
ووفق صحيفة لا روبوبليكا الإيطالية فإن شاحنة كانت تحمل صهاريج أكسجين انفجرت وأدت لانفجار 5 سيارات وعدد من الدراجات النارية.
النيران طالت صيدلية وبعض الشقق في الموقع، وجرى إخلاء مدرسة ومستشفى صغير من النزلاء، ورجال الأطفال في الموقع لمحاولة السيطرة على الحرائق، بحسب المصدر ذاته.