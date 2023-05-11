انت الان تتابع خبر إقليم كردستان يغلق معبراً حدودياً مع سوريا لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أحمد أن "المعبر أمهل حاملي الإقامات الأوروبية والمرضى مهلة أسبوع لتسوية أمورهم والعودة إلى سوريا إضافة إلى إغلاقه امام الحركة التجارية"، بحسب روسيا اليوم.

والجدير بالذكر أن قوافل التحالف الدولي أيضا تدخل من المعبر المذكور ويعتبر الشريان الأساسي لمناطق شمال شرق سوريا مع الدول المجاورة وهو "معبر لا تعترف به دمشق".



كما ان قرار إقليم كردستان بإغلاق المعبر جاء بعد منع "الإدارة الذاتية" دخول وفد من الأحزاب والشخصيات الكردية من "روجآفا" إلى الإقليم كانوا مدعوين للمشاركة في افتتاح متحف بارزاني الوطني.