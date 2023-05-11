شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: انطلاق لجان "الحوار الوطنى" نقلة نوعية فى مناقشة القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أعضاء مجلس النواب، أهمية انطلاق جلسات اللجان النوعية للحوار الوطني، ليعد بمثابة مرحلة جادة ونقلة نوعية للحوار الوطنى فى مناقشة جميع القضايا السياسي، معتبرين تصريحات الاتحاد الاوروبي بالحوار دليل علي نجاحة.

وفي هذا الصدد، اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تصريحات رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، والتى أكد فيها الاتحاد بالحوار الوطني الذي انطلق الأسبوع الماضي والذي يجمع أطرافا مختلفة من المجتمع والإدارة والأحزاب السياسية، بمثابة مؤشر ايجابى على أن الحوار الوطنى سيكون ناجحاً وسيحقق جميع أهدافه.

وقال " المنزلاوى" إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى أصبحت تحظى باهتمام دولى كبير، وأكبر دليل على ذلك تأكيد رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لدى مصر على متابعة الاتحاد الاوروبى للكلمات الافتتاحية التي ألقيت الأسبوع الماضي في انطلاق الحوار الوطني وأهم الموضوعات المطروحة لاسيما الاقتصادية منها، وإشادته بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن قطاعات التعليم والطاقة والتنمية.

وأشاد "المنزلاوي"، بتأكيد السفير برجر بأن مصر والاتحاد الأوروبي يترأسان حاليا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تسلمت مصر الأسبوع الماضي الرئاسة من المغرب، وأنه سيتم التركيز خلال الرئاسة المشتركة المصرية الأوروبية للمنتدى على أنشطة مكافحة الإرهاب في إفريقيا وتطوير برامج وأفكار في هذا الصدد.

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بحديث السفير برجر عن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأكيده على أن عام 2022 - 2023 شهد طفرة كبيرة فيما يخص الصادرات المصرية إلى أوروبا مقارنة بعام 2021، وذلك بفضل الصادرات المصرية من الغاز إلى عدد من الدول الأوروبية، واصفا مصر بأنها شريك اقتصادي رئيسي للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر المتوسط وأن التنمية الاقتصادية المستدامة لمصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي اضافة الى تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعاون اقتصادي قوي مع مصر على أساس حوار تجاري بنّاء وإعادة إطلاق مناقشات التجارة الثنائية في إطار لجنة التجارة الفرعية التي كان قد توقف نشاطها لمدة 3 سنوات بسبب تداعيات فيروس كورونا.

من جانبه، اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان بدء جلسات اللجان النوعية للحوار الوطني بمثابة مرحلة جادة ونقلة نوعية للحوار الوطنى فى مناقشة جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها من القضايا المهمة المدرجة على طاولة الحوار الوطنى.

وقال " سليم " إن مشاركة جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية ورموز العمل الوطنى والشخصيات العامة فى الحوار الوطنى سوف يثرى مناقشات اللجان النوعية بالحوار الوطنى، ويضع التوصيات والاقتراحات التى سيكون لها دورها الايجابى فى تحديد اوليات العمل الوطنى ومواجهة جميع المشكلات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، مؤكداً أن الأعمال التحضيرية للقائمين على الحوار الوطني أسست لبناء جسور من الثقة والتوافق حول القضايا الرئيسية التي سيبدأ المتحاورون المناقشات حولها .

وأكد الدكتور محمد سليم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كانت واضحة، بهدف تحديد أولويات العمل الوطني ومشاركة كل المصريين فى صنع مستقبل واعد لمصر وشعبها، مثمناً حالة التوافق الكبير بين جميع المشاركين فى جلسات الحوار الوطني، وتغليبهم للمصالح العليا لمصر فوق أى مصالح أخرى

وقال الدكتور محمد سليم، إنه منذ انطلاق دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى وجدنا استجابة فورية من القوى السياسية والحزبية والشعبية على المشاركة فى هذا الحدث التاريخى المهم، معرباً عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى سيكون ناجحاً ويحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها العظيم.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قد عقد جلسته الـ24 لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع المقبل، توافق المجلس على عقد الجلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع ويخصص لكل محور يوم ويمكن عقد حتى 4 جلسات فى اليوم الواحد لكل جلسة 3 ساعات، من المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، وستخصص جلستين لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب وجلستيان لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وتحدى التعاونيات.