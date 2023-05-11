شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: 47 مليار جنيه إيرادات حتى أبريل الماضى.. والموازنة الجديدة تستهدف 58 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السيد، رئيس إدارة مركزية بمصلحة الجمارك، إن المصلحة حققت إيرادات حتى إبريل الماضى بلغ 47 مليار جنيه، من أصل مستهدف فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى 46 مليار، متابعا:" يُعد هذا الأمر إنجاز للمصلحة، حيث حققنا زيادة عن المستهدف فى أبريل الماضى، مما يؤكد ارتفاع معدلات النمو".

وتابع السيد:" تستهدف المصلحة فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2023/2024 تحقيق 58 مليار جنيه، لافتا إلى وضع فى الاعتبار ارتفاع سعر الصرف الذى يتم تحديد قيمة الواردات بناء عليه، مشيرا إلى تحقيق 800 مليون دولار من منظومة السيارات، ومتوقع تحصيل مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب فخرى الفقى، والمخصص لمناقشة مشروع موازنات الجهات الإيرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024.