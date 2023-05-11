شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطنى يكشف أولويات موضوعات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفى زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطنى، أولويات عمل لجنة الشباب فى الجلسات المقرر بدأها الأسبوع القادم، مضيفا أن اللجنة لديها 7 ملفات رئيسية.

وأضاف زكى القاضى فى تصريحات له، أن أهم هذه الملفات ريادة الأعمال والتمكين السياسى للشباب والأمور الخاصة بالاتحادات الطلابية ومراكز الشباب والأندية الرياضية بالإضافة الى المصريين فى الخارج وزيادة نسبة الوعى، تمثل جملة ما سيدور فى لجنة الشباب".

وأكد زكى القاضى على استعدادهم لاستقبال كافة الآراء، سواء أراء مؤيدة أو معارضة للوصول إلى حلول ترفع فى هيئة توصيات الى رئيس الجمهورية الذى سيحضر الجلسات النهائية ويصدر عنها توجيهات وقرارات ربما يحال بعض منها الى مجلسى النواب والشيوخ.

واختتم الكاتب الصحفى زكى القاضى، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطنى تصريحاته قائلا : " نحن أمام فرصة حقيقية لابد أن يستوعبها الجميع، ونحن سنكون متجردين ولدينا الموضوعية لنقل هذه الآراء بشكل سليم ووضع رؤية توافقية بين الحضور، سواء شخصيات عامة أو خبراء أو متخصصين".