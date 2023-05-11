النتائج الكاملة لقرعة كأس آسيا 2023: العراق رفقة اليابان وإندونيسيا وفيتنام

ومن المقرر أن تقام النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا بين الـ 12 من يناير/كانون الثاني إلى الـ10 من فبراير/شباط 2024 في قطر.

وفيما يلي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان.



المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند.

المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام.

المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين.

المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغستان، عمان.