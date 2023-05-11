الكويت تعتمد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين عبر المنافذ



نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت المواطنين عبر حسابها في تويتر ، بأنه ابتداءاً من الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

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