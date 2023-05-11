ويأتي ذلك، عقب إرسال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوة للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في 19 من شهر مايو الجاري.
وكانت السفارة السعودية في الأردن قد نشرت مقطع فيديو على صفحتها، للقاء السفير السديري مع الأسد وتسليمه دعوة الملك سلمان، قائلة: "الرئيس السوري يتسلم دعوة من خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة.. سلم الدعوة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير المملكة بالأردن مغردا: دمشق الجميلة بأهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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