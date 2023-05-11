استشهاد 139 فلسطينيا منذ بداية 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري 2023 ارتفع إلى 139 شهيداً، من بينهم 25 شهيداً، قضوا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مبيّنة أن من بين الشهداء نحو 25 طفلاً .
فيما واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأطلقت بحرية الاحتلال عدة قذائف تجاه شواطىء وسط القطاع، وتواصل منع الصيادين من العمل .
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