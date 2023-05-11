«قريبا على قائمة المطلوبين» .. بوتين يلاحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستدرج قريبا على قائمة المطلوبين قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، اليوم الخميس، إن "لجنة التحقيق فتحت بسرعة قضية جنائية ضد رئيس المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة، والذين أثروا بنشاط في اتخاذ قرار توقيف الرئيس الروسي، وسندرجهم قريبا على قائمة المطلوبين".

يُذكر أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، أصدرت في 17 مارس الماضي، مذكرة اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين وممثلة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين ونقلهم إلى روسيا.

واعتبرت روسيا أن إثارة المحكمة الجنائية الدولية مسألة اعتقال الرئيس الروسي أمر غير مقبول، مؤكدة أنها لا تعترف باختصاص هذه المحكمة وأي من قراراتها.