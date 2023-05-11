انت الان تتابع خبر "لن تكون معجزة".. الدوما يعلق على تزويد أوكرانيا بصواريخ بريطانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيليك في تصريح لوكالة "نوفوستي" ،: "بعد أن اقترحت بريطانيا اليوم على أوكرانيا صواريخ Storm Shadow بعيدة المدى. ومن الآن فصاعدا سيعزز الجيش الروسي حائط الصد لديه".

وأضاف: "بطبيعة الحال يعد المزيد من قدرات الاستجابة بعيدة المدى، واليوم سنظهر للعالم أنه لا يوجد أي سلاح نموذجي ضدنا، بما في ذلك لدى الغرب، وفي مواجهة المعركة الحقيقية بالأسلحة الغربية".



وتابع:" لا شك أننا سنجد لدينا ما نرد عليه بها. لهذا لن تصبح هذه الصواريخ البريطانية الجديدة سلاحا معجزة، مهما كانت أوكرانيا تأمل في ذلك".

ويرى بيليك أنه "في الصراع الدائر في أوكرانيا يواجه الجيش الروسي الفكر العسكري الغربي المتقدم وباكورة إنجازاته العسكرية والتقنية".

وأشار إلى أنه "وعلى الرغم من الألم، إلا أننا نتعلم الدروس، ونستخلص النتائج ونصنع سيف النصر الخاص بنا ليس استنادا إلى النظريات، وإنما من خلال الاشتباكات الحقيقية".

واردف بيليك: "أنا بعيد كل البعد عن التفكير في أن تكون أوكرانيا قادرة على توجيه ضربة هائلة، هذا سلاح باهظ الثمن، وهو مخصص فقط للتسليم المستهدف".

وكانت بريطانيا قد قدمت لأوكرانيا صواريخ Storm Shadow طويلة المدى، بينما تلقت لندن تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم هذه الصواريخ ضد أهداف داخل روسيا حسب ما أوردت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين غربيين.

