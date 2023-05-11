انت الان تتابع خبر برلماني يحدد جانبين "ايجابيين ومهمين" في قانون الضمان الاجتماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحمامي في حديث لـ السومرية، إن "قانون الضمان الاجتماعي مهم جداً وفيها جانبين ايجابيين ومهمين، الأول أنه يمس حياة المواطن في عمله وضمان حقوقه ومستقبله وحقوق اطفاله إذا تعرض لخطر ما".

أما الجانب الثاني، وفق الحمامي، فإن "القانون يخفف من الإقبال والبحث عن التعيين؛ لان حقوق العامل ضمنت وراتبه التقاعدي سيكون مقارباً لتقاعد الموظف الذي يخدم في القطاع الحكومي".



ويوم أمس، صوت مجلس النواب، على 35 مادة من أصل 110 مواد من قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، على أن يتم استكمال التصويت على بقية المواد في أقرب جلسة برلمانية.

وقد حدد القانون سن التقاعد بثلاثة وستين عاما وخدمة لا تقلّ عن خمس عشرة سنة، فيما يرى الكثير من المتابعين بأن القانون سينعش القطاع الخاص ويقلل رغبة الكثيرين بالذهاب الى القطاع العام.

