انت الان تتابع خبر المحكمة العليا في باكستان تخلي سبيل عمران خان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأثار اعتقال خان، يوم الثلاثاء، فيما قيل إنها "قضية احتيال" احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد؛ مما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

واعتبرت المحكمة العليا الباكستانية، توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان "باطلا".



وأثار اعتقال خان في قضية احتيال احتجاجات عنيفة وواسعة النطاق في أنحاء البلاد، مما دفع الحكومة إلى دعوة الجيش للمساعدة في استعادة النظام.

وحضر خان أمام المحكمة العليا بعد أن قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد.

واُحضر عمران خان أمام المحكمة بناء على أوامر رئيس المحكمة القاضي عمر عطا بانديال.

وفي وقت سابق، قررت محكمة باكستانية خاصة حبس خان 8 أيام على ذمة التحقيق بعد توقيفه بتهم فساد.

