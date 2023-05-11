شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مساعد حزب التجمع: يجب مناقشة تطوير الصناعات القديمة بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فراج، الأمين العام المساعد لحزب التجمع ومسئول ملف الحوار الوطني، أن الاقتصاد المصري يجب أن يتجه إلى اقتصاد انتاجي صناعي زراعي، مشيرا إلى أن الصناعة مهمة جدا وخاصة مع وجود قطاعات قديمة يجب النهوض بها وتطويرها مثل الغزل والنسيج في المحلة والتوجهات الخاصة بتطوير هذا القطاع يجب أن تتم بسرعة.

وأضاف محمد فراج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة اليوم، اليوم الخميس، أن القضايا المطروحة في ملف تطوير صناعة الغزل والنسيج على سبيل المثال تتم ببطء، مشددا على ضرورة دعم المناطق الصناعية وضرورة إقامة مجمعات صناعية.

وأشار محمد فراج، إلى أهمية دعم الصناعات التحويلية من خلال الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، فضلا عن الاستثمارات العربية والاجنبية، كما أكد أنهم يقدمون طرح لحلول بعض المشاكل المتعلقة بالزراعة وتحسين الزراعة.