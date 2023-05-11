وزير الخارجية يحضر إفطار عمل مع مراقبي رابطة دول الكاريبي

حضر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إفطار عمل مع مراقبي رابطة دول الكاريبي، والذي يترأسه وزير خارجية جمهورية غواتيمالا ماريو أدولفو بيكارو فلوريس، وبحضور الأمين العام لرابطة دول الكاريبي رودولفو سابونج. وجرى خلال إفطار العمل، بحث العديد من القضايا الدولية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة توحيد الجهود الدولية تحقيقاً للأمنوالسلم الدولية، والتنمية المستدامة للدول والشعوب.



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