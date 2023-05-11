شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع تحالف الأحزاب المصرية.. ورؤساء الأحزاب يوجهون الشكر للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمقر حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا.

و يتضمن جدول أعمال الاجتماع، كلمة الأمين العام لتحالف الأحزاب، وتوجية رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن انطلاق فعاليات الحوار الوطنى.

و يستعرض خلال الاجتماع ما جاء في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وأهم ما تناولته من موضوعات.

وعرض تقرير عن الرصد الإعلامي لأهم ردود الفعل السياسية والصحفية حول الجلسة الافتتاحية.

و يناقش الاجتماع التنسيق بين أحزاب التحالف داخل لجان وجلسات الحوار الوطنى، وكذلك تشكيل لجنة متابعة لجلسات الحوار الوطني وصياغة أهم المخرجات.

واستعداد أحزاب التحالف للمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تبدأ يوم الأحد 14 مايو 2023.

ووجه قيادات التحالف الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعوته لإجراء حوار وطني، مؤكدين أن الحوار الوطني أفاد الأحزاب وحرك المياه الراكدة.