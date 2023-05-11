انت الان تتابع خبر واشنطن توجه اتهاما لجنوب افريقيا بتزويد روسيا بالأسلحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السفير بريغتي خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية، إن "الولايات المتحدة "واثقة" من أنه تم تحميل أسلحة وذخيرة على سفينة شحن روسية في الكاب، في كانون الأول الماضي".

وأضاف السفير أن "تسليح الروس أمر في غاية الخطورة"، وشدد على أن واشنطن تحض "جنوب أفريقيا على (البدء) بتطبيق سياسة عدم الانحياز".



وأشار السفير الأمريكي في تصريحاته إلى "واقعة سابقة حين رست سفينة الشحن "ليدي آر" الخاضعة لعقوبات غربية والتي ترفع العلم الروسي، في أكبر قاعدة بحرية في جنوب أفريقيا".

وقال السفير: "من بين الأمور التي لاحظناها كان رسو سفينة الشحن في قاعدة سايمنز تاون البحرية، بين السادس والثامن من كانون الأول 2022، ونحن واثقون من أنها حملت أسلحة وذخائر لتعود بعد ذلك إلى روسيا".

وتقول جنوب أفريقيا إنها "تسعى إلى البقاء على الحياد، وتعتبر أن الحوار هو الوسيلة لوضع حد للنزاع، لكنها أجرت، في وقت سابق من العام الحالي، مناورات عسكرية مع روسيا والصين، اعتبرها معارضوها دليلًا على انفتاح تجاه الكرملين".

