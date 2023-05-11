انت الان تتابع خبر ميندي يتغلب على الإصابة ويعود للمشاركة في مواجهة خيتافي والان مع التفاصيل
2023-05-11 | 18:31
63 مشاهدة
عاد ريال مدريد إلى التدريبات بعد يوم عطلة، عقب التعادل أمام مانشستر سيتي (1-1) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، استعدادًا لمواجهة خيتافي مساء السبت، حيث يستهدف إعادة الاعتماد على الفرنسي فيرلاند ميندي مرة أخرى.
وتدرب الإسباني داني سيبايوس، الذي غاب في الدقيقة الأخيرة عن نهائي كأس الملك أمام أوساسونا السبت الماضي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين بالساق اليمنى، منفردًا بهدف إتمام التعافي للمشاركة في لقاء الإياب أمام السيتي الأربعاء المقبل على ملعب الاتحاد.
وأقيمت جلسة تعافي للاعبين، الذين كان لديهم أكبر عدد من الدقائق في اللعب، بعد مباراتين، أمام أوساسونا والسيتي.
وأجرى الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي رودريجو جويس والألماني توني كروس والنمساوي ديفيد ألابا تدريبًا محدودًا في جلسة المران، دون الإشارة إلى استبعادهم من اللعب أمام خيتافي.
ومع إمكانية حسم لقب الدوري هذا الأسبوع من جانب برشلونة، فإن الهدف الأكبر للنادي الملكي أصبح "التشامبيزنز ليج"، لذلك يهدف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى إراحة بعض اللاعبين من أجل الوصول بأفضل شكل ممكن إلى إياب نصف النهائي أمام السيتي.