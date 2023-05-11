شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يرصد إيجابيات جلسة افتتاح الحوار الوطنى باجتماع تحالف الأحزاب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إيجابيات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، وذلك خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية بمقر حزب إرادة جيل مساء اليوم .

ووصف أمين عام التحالف الجلسة الأولى للحوار الوطنى بان الافتتاح مبهر، موجها الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى نظرا لأنه يبذل مجهود كبير للغاية، حيث رصد أكثر من 100 قضية.

وأشار مطر إلى أن أجمل شيء في بداية انطلاق الحوار هو كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا علي أهمية أن التحالف داعم للرئيس وللدولة، وهذه مبادئ بني عليها التحالف، مؤكدا أن التحالف مهتم بالتواجد والمشاركة والحضور في جلسات الحوار.