شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الكتاتني: ثورة 30 يونيو أنقذت العالم أجمع من خطر الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام الكتاتني، الخبير في شئون الإسلام السياسي، إن ثورة 30 يونيو لم تحم فقط مصر بل العالم العربي والعالم أجمع من خطر جماعة الإخوان التي شكلت خطر على الجميع.

وأضاف الخبير في شئون الإسلام السياسي، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الإخوان كانت تحاول أن تقدم نفسها على أنها مؤمنة بفكرة الديمقراطية وكانت هذه نصيحة من يدير الجماعة من الخارج كي تتصدر الجماعة المشهد ولكن هذا كان مجرد سلم لوصول الإخوان للحكم.

ولفت إسلام الكتاتني، إلى أن الشعب المصرى تيقن أن صعود الإخوان للحكم لا يليق بمكانة مصر صاحبة التاريخ، وهو ما جعل الشعب يتخذ القرار ويزيح الجماعة من الحكم، ولم يكن يصح أن يستمرون في الحكم أكثر من سنة بعدما اكتشف الشعب المصرى وجههم القبيح.