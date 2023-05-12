شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول قتيل إسرائيلي بصواريخ "الجهاد".. ودعوة أوروبية لـ "هدنة" فورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، الخميس، مقتل أول إسرائيلي في هجوم صاروخي بمدينة روحوفوت وسط إسرائيل، منذ بدء عملية "السهم الواقي".

وقالت: "تم الإعلان عن مقتل الشخص الذي أصيب بجروح بالغة في سقوط صاروخ اطلق من غزة على منزله"، مشيرة إلى "إصابة 5 أشخاص آخرين في الحادث".

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي وابلا من الصواريخ على مدن إسرائيلية بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي لأحد قادتها في غزة.

وفي سياق متصل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إلى هدنة فورية لوقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة وإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال بوريل في بيان "نحث على وقف إطلاق نار فوري وشامل سينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإطلاق الصواريخ الحالي على إسرائيل، وهو أمر غير مقبول" داعيا إلى "احترام القانون الدولي الإنساني".