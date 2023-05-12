غزة.. حصيلة الشهداء ترتفع إلى 30 فلسطينيا وسرايا القدس تتعهد بتوسيع "دائرة النار"



أكد الناطق باسم سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جاهزية المقاومة لتوسيع "دائرة النار" مهما طالت المعركة ومهما كان الثمن، وأضاف -في كلمة مسجلة- أن مسيرة المقاومة لن تتوقف بأي عملية اغتيال كانت.



يأتي هذا، بينما اغتالت إسرائيل قياديا عسكريا خامسا بالمقاومة في قطاع غزة، مساء أمس الخميس، قائلة إنها تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من قادة الصف الأول لحركة الجهاد الإسلامي.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تم القضاء على كل من علي حسن غالي قائد الوحدة الصاروخية في حركة الجهاد الإسلامي ونائبه أحمد أبو دقة في غزة.



وأضاف نتنياهو أن إسرائيل في معركة على المستويين الدفاعي والهجومي، مشيرا إلى أن منظومة الصواريخ اعترضت بنجاح قذيفة في سماء تل أبيب الكبرى.



من جانبها، ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة، أدت إلى مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت جنوبي تل أبيب وإصابة آخرين، وقال جيش الاحتلال إن هذا أول قتيل في إسرائيل خلال الجولة الحالية.



وذكر الجيش الإسرائيلي أن 803 صواريخ أطلقت من قطاع غزة خلال هذه الجولة، وقال إن 620 منها اجتازت الحدود، وتم اعتراض 179 منها.



وقد ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الغارات الإسرائيلية فجر الثلاثاء الماضي إلى 30 شهيدا بينهم 6 أطفال و3 نساء، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة بالقطاع.



(الجزيرة)