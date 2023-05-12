شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية السعودية: محادثات جدة ستركز على التوصل لوقف القتال 10 أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الخارجية السعودية اليوم الجمعة إن محادثات جدة بين طرفي الصراع في السودان، ممثلي الجيش و"الدعم السريع"، "ستركز بعد إعلان جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار".

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "المحادثات ستركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة 10 أيام".

و "تشمل الإجراءات الأمنية في السودان آلية لمراقبة وقف النار مدعومة من الولايات المتحدة والسعودية والمجتمع الدولي"، وفق البيان.

وستتناول محادثات جدة، وفقًا للنهج التدريجي المعتمد والذي اتفق عليه الطرفان، الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين، بشأن وقف دائم للأعمال العدائية.

وأوضح البيان أنه "بالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يتطلع المسهلون إلى المشاركة في مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين في الجولات القادمة من المحادثات".

وهنأ وليد الخرجي نائب وزير الخارجية السعودي، في كلمة له بعد الإعلان، طرفي الاتفاق السوداني بتوقيع الاتفاق الذي جاء نتيجة لرغبة الطرفين الصادقة لتجنيب الشعب السوداني الآثار المترتبة على الصراع العسكري الدائر حاليًا.

وسيسمح هذا الاتفاق بتأمين المساعدات الإنسانية الأساسية للمتضررين، حسب الخرجي، الذي أعرب عن أمله في أن تساعد هذه الرغبة الصادقة التي تم استشعارها من الوفدين خلال المباحثات للتوصل إلى ما ينهي هذا الصراع بشكل تام ليعود السودان واحة أمن وأمان.

وشكر الخرجي الوفدين على قبول الدعوة للتفاوض في المملكة لبحث المبادرة السعودية الأمريكية، مقدرًا هذه الثقة، كما شكر الوفد الأمريكي ولمشاركتهم في الجهود المبذولة.