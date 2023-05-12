شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى يكشف أولويات عمل اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، عن أولويات لجنة المحليات فى الجلسات المقرر عقدها بداية من الأسبوع المقبل، مضيفا أن من أولويات لجنة المحليات مناقشة قانون المحليات"المجالس الشعبية المنتخبة" واللامركزية فى المحليات.

وأضاف علاء عصام فى تصريحات له، أن جلسات الحوار الوطنى ستكون على التوازى، متابعا :"بمعنى أنه سيتم مناقشة الموضوعات فى المحاور السياسية مع بعض وسيناقش مختلف القضايا، سيكون هناك مخرجات سريعة لمثل هذه القضايا، سنناقش كنخب نقابية وسياسية وخبراء مع الحكومة كيف نخرج بمخرجات تحل مشكلات الشعب المصرى فى الفترة الحالية".

وأشار الى أنه منذ أن أطلق الرئيس السيسى الحوار الوطنى فى حفل افطار الأسرة المصرية، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من 350 مؤتمرا جماهيريا وكذلك الأحزاب والنقابات، وجرى تجميع كم هائل من مطالب المواطنين ورؤيتهم للمشكلات وحلها.

وتابع : " استمعنا للمواطنين فى القرى والنجوع، والتعرف على كافة مشكلاتهم وجلسات لجان الحوار الوطني ترجمة للمؤتمرات الجماهيرية لحل مشكلاتهم ، سنعطى للجميع حرية الرأى والتعبير فى الجلسة ، سنستمع لجميع الأراء هنحترم الجميع وعلى الجميع أن يحترموا اللياقة فى الحوار والحديث".

وذكر النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن قرارات العفو الرئاسى ساهمت فى انجاح عملية الحوار الوطنى، مؤكدا أن إدارة الحوار ساهمت فى التقريب بين الفرقاء السياسيين وأن ذلك كان له تأثير ايجابى.