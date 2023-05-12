الشارقة - اميمة ياسر - نشر المدون العسكري الروسي، أندريه فيلاتوف، مقطع فيديو لعملية تحييد قناصين أوكرانيين عبر استخدام صاروخ موجه نحوهم.

وبحسب المدون العسكري، تم اكتشاف العدو ليلاً بمساعدة جهاز تصوير حراري، حيث تمت تصفية الجنود التابعين للجيش الأوكراني من قبل لواء تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم استخدام صواريخ مضادة للدبابات للقضاء على القناصين الأوكرانيين، وذلك بسبب فعاليتها الدقيقة ضد الأهداف البعيدة، بحسب صحيفة "روسكي أورجي" الروسية.

والجدير بالذكر أن غالبًا ما تستخدم الأنظمة المضادة للدبابات كوسيلة لضرب الأهداف البعيدة نظرا لتفوقها على بنادق القنص.

وكان رئيس المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "الجنوب"، فاديم أستافيف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن المجموعة أحبطت محاولة أوكرانية لإجراء تناوب لقواتها في المواقع الأمامية باتجاه مارينسكي، وذلك عن طريق ضربات المدفعية والدبابات.

وأوضح أستافيف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "القوات الخاصة التابعة لقوات الجنوب كشفت محاولة تناوب للقوات الأوكرانية باتجاه مارينسكي".

ولفت مارينسكي إلى أنه تم تكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في القوى البشرية، فضلا عن ذلك دمر مقاتلو القوات الخاصة عربة مدرعة للقوات الأوكرانية مع طاقمها في نقطة محصنة في أفدييفكا.