«فيديو يكشف خسائر أمريكا وكندا في أوكرانيا».. مقبرة مدرعات للناتو وسط المباني السكنية في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مشهد يوثق احتراق وتفحم معدات متنوعة جلبت إلى أرتيوموفسك من دول تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكن كان مصيرها بتحولها إلى "مقبرة مدرعات" في أحد أحياء المدينة.

وتظهر المشاهد التي نشرتها صحيفة "روسكي أروجي" سيارة "هامفي" أمريكية الصنع مدمرة، وسيارة "سيناتور" كندية الصنع، بالإضافة إلى سيارة "كيربي" تركية الصنع.

وفسرت الصحيفة الروسية تراكم المعدات العسكرية الأوكرانية المدمرة بين الأبنية إلى قيام القوات المسلحة الأوكرانية باستغلال المناطق السكنية بهدف تأمين وإخفاء القوات بين الأبنية المرتفعة، لكن ذلك لم يحمها في مواجهة القوات الروسية.

ونوهت الصحيفة إلى أن القوات الروسية تقدمت في المدينة بشكل كبير صباح اليوم، وأن القوات الأوكرانية تسيطر على منطقة صغيرة لا تتعدى مساحتها 742 مترا.

ضربات جوية تكتيكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت 3 ألوية نوعية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وضواحي أرتيوموفسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تعرضت وحدات ألوية الهجوم الآلي 67، واللواء 80، واللواء 5 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لضربات جوية تكتيكية ولنيران الجيش والمدفعية الروسية، في مناطق كراسنوي وستوبوشكي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والضواحي الغربية لمدينة أرتيوموفسك".