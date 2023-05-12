إستعدادا للهجوم المضاد على الجيش الروسي .. بريطانيا تصدر قرار عسكري عاجل

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن المملكة المتحدة سترسل صواريخ "ستورم شادو" إلى كييف لمساعدتها في هجومها المضاد المخطط له والذي من المتوقع أن يبدأ في غضون أسابيع.

أفضل فرصة

وقال والاس لنواب مجلس العموم، إن التبرع بالأسلحة كان استجابة "محسوبة" و "متناسبة" على حرب روسيا في أوكرانيا ومنح الأوكرانيين "أفضل فرصة للدفاع عن أنفسهم،" بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

ستورم شادو

وأضاف: "يمكنني اليوم أن أؤكد أن المملكة المتحدة تتبرع بصواريخ ستورم شادو لأوكرانيا، وهو صاروخ ذو نطاق طويل، تقليدي فقط ، له قدرة دقيقة في إصابة الهدف".

الحصاد الدموي

وفي فبراير الماضي وجهت موسكو تحذيراً إلى لندن قالت فيه "إن روسيا ستجد ردا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني".

وتابع التحذير الروسي : لندن ستتحمل مسؤولية "+الحصاد الدموي+ لجولة التصعيد المقبلة وما يترتب على ذلك من تداعيات عسكرية وسياسية على القارة الأوروبية والعالم بأسره".