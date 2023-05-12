شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات كبرى.. تقرير يكشف كيف واصلت مصر نجاحاتها فى قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق الدولة المصرية إنجازات كبرى في قطاع البترول، حيث تمضي الدولة المصرية قدماً نحو تحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، في ضوء ما تمتلكه من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف.

وذكر تقرير لمؤسسة ماعت أنها نجحت في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، في ظل إبرامها المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، بما يحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها، علاوة على استشراف الآفاق المستقبلية.

وتابع التقرير أن هذه الإنجازات تجعل مصر عنصراً فاعلاً وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي خاصة في ظل الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية الراهنة وبحث العديد من الدول عن تأمين إمداداتها من الطاقة.