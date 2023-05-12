شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يوجه الشكر لمجلسى "النواب والشيوخ": يقومون بواجباتهم إزاء الشعب والحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، الشكر لمجلسي النواب والشيوخ.

وقال "مطر" خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية بمقر حزب إرادة جيل مساء أمس لمواصلة النقاش في محاور الحوار الوطني إن: "ممثلو الشعب في مجلسي النواب والشيوخ يقومون بدورهم على أكمل وجه إزاء المواطنين والحكومة".

وانتقد "مطر" فكرة انتقاد النواب من جانب بعض الشخصيات السياسية بحجج واهية، مضيفا: "علينا التماس الأعذار للنواب حال عدم القدرة للتواصل معاهم ".

وأشار "مطر" إلى أن النواب محملون بأعباء كبيرة للغاية منها الرقابة والتشريع فضلا عن استمرار تواجدهم المستمر وسط المواطنين".