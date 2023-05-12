اخبار العالم

مصرع لاعب كرة قدم روسي بحادث سير مروع

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مصرع لاعب كرة قدم روسي بحادث سير مروع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455780-638194789489469640.jpg

2023-05-12 | 11:00

مصرع لاعب كرة قدم روسي بحادث سير مروع

204 مشاهدة


الخليج 365 - دوليات

توفي فجر اليوم الجمعة لاعب كرة القدم السابق لنادي دينامو وسبارتاك الروسي ألكسندر كاراكين في سباق شوارع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

ووقع الحادث على بعد 30 كيلومترا من طريق مينسك السريع.

وفقا للبيانات الأولية، لم يكن كاراكين يرتدي حزام الأمان في حين أنه كان يقود سيارته بأقصى سرعة، قبل أن تنزلق وتصطدم بمطب في منتصف الطريق.

وقام الأطباء بتشخيص حالة كاراكين البالغ 32 عاما بكسر في الجمجمة والأضلاع وعظم الفخذ، بالإضافة إلى الصدر.


وقاتل الأطباء من أجل حياة كاراكين لعدة ساعات، لكنهم فشلوا في إنقاذه.

وتخرج ألكسندر كاراكين من أكاديمية "سبارتاك" في موسكو، ولعب للفريق الأحمر ودينامو وخيمكي، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2018.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا