انت الان تتابع خبر مصرع لاعب كرة قدم روسي بحادث سير مروع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455780-638194789489469640.jpg
الخليج 365 - دولياتAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-12 | 11:00
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الخليج 365 - دوليات
توفي فجر اليوم الجمعة لاعب كرة القدم السابق لنادي دينامو وسبارتاك الروسي ألكسندر كاراكين في سباق شوارع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.
ووقع الحادث على بعد 30 كيلومترا من طريق مينسك السريع.
وقام الأطباء بتشخيص حالة كاراكين البالغ 32 عاما بكسر في الجمجمة والأضلاع وعظم الفخذ، بالإضافة إلى الصدر.
وقاتل الأطباء من أجل حياة كاراكين لعدة ساعات، لكنهم فشلوا في إنقاذه.
وتخرج ألكسندر كاراكين من أكاديمية "سبارتاك" في موسكو، ولعب للفريق الأحمر ودينامو وخيمكي، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2018.
وفقا للبيانات الأولية، لم يكن كاراكين يرتدي حزام الأمان في حين أنه كان يقود سيارته بأقصى سرعة، قبل أن تنزلق وتصطدم بمطب في منتصف الطريق.
وقام الأطباء بتشخيص حالة كاراكين البالغ 32 عاما بكسر في الجمجمة والأضلاع وعظم الفخذ، بالإضافة إلى الصدر.
وقاتل الأطباء من أجل حياة كاراكين لعدة ساعات، لكنهم فشلوا في إنقاذه.
وتخرج ألكسندر كاراكين من أكاديمية "سبارتاك" في موسكو، ولعب للفريق الأحمر ودينامو وخيمكي، قبل أن يعتزل كرة القدم عام 2018.
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