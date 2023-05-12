انت الان تتابع خبر الموازنة الاتحادية لعام 2023.. بالأرقام! والان مع التفاصيل

يبلغ 63 تريليون دينارإجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينارالإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ 70 دولارًاالإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينارتبلغ 12.6 بالمئةسيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية هذا العامالبترودولار سيكون ترليوني دينار توزعان بين المحافظاتتنمية الأقاليم في الموازنة ستكون 2.5 تريليون دينار

تمت إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل

زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص

زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون

تخصيص تريليون دينار لمشروع قانون صندوق العراق للتنمية

