انت الان تتابع خبر الاصابات بالحمى النزفية تتزايد في العراق.. ما هي الأسباب وطرق الوقاية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بشكل ملفت.. يتكرر الحديث عن تزايد الاصابات بالحمى النزفية، ورغم ان الجهات المعنية تؤكد ان الوضع تحت السيطرة، إلا ان ثمة خطرا محدقا يحتاج للمزيد من تضافر الجهود لتقليل اثاره السلبية.

ومن بين اسباب انتشار الامراض ومنها الحمى النزفية قلة الكوادر الطبية المتخصصة، بالاضافة الى غياب الوعي الصحي بين القصابين ومربي الماشية وبقية الحيوانات.



ومن الضروري تكثيف الحملات الوقائية والتعريف بمخاطر هذه الحمى المميتة وطرق انتقال عدواها وتجنبها، وعلى رأسها الالتزام بقواعد النظافة العامة والشخصية وعدم مخالطة المواشي في مثل هذه الظروف الوبائية والابتعاد عنها.