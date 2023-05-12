انت الان تتابع خبر بينهم 15 سوريا وسودانيّا.. اجلاء 126 عراقياً من السودان (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطائرة المخصصة لاجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان توجهت الآن إلى بغداد وعلى متنها (141) مواطن عراقيّ بينهم (15) مواطن سوري وسودانيّ الجنسية".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية إجلاء (7) مواطنين عراقييّن من السودان إلى أبو ظبي، بالتنسيق مع السلطات الإماراتيَّة فضلا عن القيام بعمليات اجلاء مواطنين عراقيين آخرين بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها السودان خاصة في العاصمة الخرطوم.