شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب.. إقرار قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية 21/20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس النواب خلال جلساته يومى ٩ و١٠ مايو مناقشة والموافقة على قوانين الحسابات الختامية 20/21 كما استمع المجلس إلى البيان المالى لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٣/٢٤ وبيان وزيرة التخطيط عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تفاصيل الحصاد فى السطور التالية

١-استمع مجلس النواب إلى البيان المالي لوزير المالية الدكتور محمد معيط عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، والذي أكد أن الموازنة العامة للدولة تأتي في ظروف استثنائية مستمرة للعام الثالث على التوالي بدءاً من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وامتداداً لتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية والموجة التضخمية العاتية وارتفاع أسعار الفائدة في العالم، وأنها تستهدف استمرار توفير احتياجات المواطنين، واستقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، لتخفيف آثار الموجة التضخمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الحد من زيادة معدلات البطالة، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وأوضح وزير المالية أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار للحد من التأثيرات السلبية، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أدى الى نجاح مصر في تجاوز هذه المرحلة الصعبة بمعدلات نمو إيجابية رغم الإنفاق على الدعم والمشروعات وتحسين أحوال معيشة المواطنين، واستعرض الوزير الركائز الأساسية للموازنة الجديدة، وهي: دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، التركيز على استمرار دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وخاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، واختتم الوزير حديثه مؤكداً التزام الحكومة المصرية ووزارة المالية بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتوفير وإتاحة أكبر قدر من المساندة والدعم للنشاط الاقتصادي لحماية ومساندة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمات العالمية المتلاحقة، بشكل يضمن حماية العامل المصري لحدوث استقرار مجتمعي في ظل تكاتف الجميع قيادةً وشعباً.

٢- عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وأهمها: الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030"، التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي فضلاً عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وأضافت السعيد أنه لتعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة بكفاءة عالية، حِرصت الخِطة على مُراعاة التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقاً وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، إلى جانب إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها وإرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.

٣-أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وبيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2023/2024 إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشته ودراسته لتضمينه في تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة الجديدة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مجلس الشيوخ، عملاً بحكم المادة (249) من الدستور والتي تقضي بأن يؤخذ رأى "مجلس الشيوخ" في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

٤-ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/2022.

وخلال كلمته عرض وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية محل النقاش، مؤكداً أن توصيات الجهاز تمثلت في ضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لدى الحكومة، مع إجراء الدراسات الاقتصادية والتمويلية لإصلاح الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الزيادة المستمرة فى الدين العام الحكومى.

وفي تعقيبه على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أكد وزير المالية أن الوزارة تسعى نحو تخفيض الدين العام موضحاً أنه خلال 7 سنوات تم تخفيض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50%، وعن زيادة معدلات الدين، أوضح الوزير أن الدين ينقسم إلى جزئين بالعملة الأجنبية والمحلية، وأن زيادة سعر الدولار وتغير سعر الصرف كان ضمن أسباب زيادة المعدلات مضيفاً أن أداء المالية العامة من يوليو 2022 إلى 30 أبريل 2023 حقق فوق المستهدف.

وخلال المناقشات أكد النواب أن موازنة 2021/2022 صاحبتها ظروف صعبة للغاية، في ظل جائحة كورونا وما تلاها من الحرب الروسية - الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، مشيرين إلى الجهود التي قامت بها القيادة السياسية لمواجهة التحديات وتخفيف أثرها على المواطنين، مؤكدين أهمية دعم الهيئات الاقتصادية التي حققت فوائض أرباح ومعالجة الاختلالات في الهيئات الخاسرة، فيما أبدى عدد من النواب ملاحظات حول الزيادة في نسبة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية وأولويات الصرف من الموازنة العامة، مطالبين بسرعة وضع رؤية اقتصادية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية

وطالب النواب باتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد، والعمل على استفادة المشروعات من المنح والقروض بشكل أكثر فاعلية، وأبدى عدد من النواب بعض التحفظات حول فوائد القروض، مطالبين بضرورة الاهتمام بالصناعة والتجارة والزراعة وأهمية ترتيب الأولويات في المشروعات..

٥-وافق المجلس "نهائياً" على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:

• مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

• مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022. (وعددها 55 مشروعاً).

• مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022.

• مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.

• اعتماد حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2021/ 2022.

مع إحالة التقرير والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

٦-وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (145) لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة- الإسكندرية- العلمين- مطروح).

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023.