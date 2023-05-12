شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطني.. خلق حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع في الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكس الحوار الوطنى حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري، ولم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضًا على القضايا التي يتناولها الحوار، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن الحوار الوطني يشمل 3 محاور رئيسة تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تتناول حوالي 123 قضية مختلفة، مما يجعل هذا الحدث سابقة لم تحدث في التاريخ المصري.

وأوضح المركز المصرى للفكر والدراسات أن جميع محاولات الحوار الوطني من قبل كانت تركز على قضية بعينها، وغالبًا ما كان هناك طرفا بعينه مسيطرًا على عملية الحوار، ولذلك يعد التنوع في الأطراف والقضايا هو أحد أهم الخصائص التي تميز الحوار الوطني الحالي.