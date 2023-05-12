شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستهدفات استراتيجيّة حقوق الإنسان بخطة التنمية بعد مناقشتها بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شمل استعراض وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024، العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026)، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، تأكيد الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن خطة العام السابق (22/2023) اشتملت للمرة الأولى على قسم خاص تم خلاله استعراض دور الخطة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، مشيرة إلى حرص خطة العام المالي القادم 23/2024 على التوسّع في المشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتمثلت الـمشروعات الـمُستهدفة لعام الخطة في هذا الشأن:

-استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لـمياه الشرب والصرف الصحي.

-توفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسّع الأفقي والرأسي في الزراعة.

-استغلال الـمياه الجوفيّة وتأهيل وتبطين الترع.

-إنشاء الصوب الزراعية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الاستراتيجيّة.

-مشروعات إنشاء وتطوير 17 مُجمّعًا ومنطقة صناعيّة.

-تطوير 19 مركزًا للتدريب الـمهني، توفير نحو 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

-إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل) وتجهيز نحو 26 جامعة أهلية وتكنولوجيّة.

-استكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى و160 وحدة رعاية أوليّة.

-تطوير 59 وحدة اجتماعيّة و18 مركزًا للإغاثة.

-تطوير 56 مسرحًا وقصرًا وبيت ثقافة جماهيريّة.

-إنشاء وتطوير 256 مُنشأة شبابيّة ورياضيّة.

-استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في الـمُحافظات وتطوير ثلاثة مراكز استضافة.

-تطوير (17) مركزًا لخدمة الـمرأة العاملة، إنشاء 8 بيوت ثقافة للطفل.

-التوسّع في إنشاء حضانات رياضية للأطفال، وتطوير 12 ناديًا ودار رعاية لكبار السن.

-استكمال إنشاء 4 أندية رياضيّة لذوي الهمم، وتطوير 4 مراكز تأهيل مِهَني.