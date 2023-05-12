تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني تتجاوز 10 ملايين ريال

تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني حاجز 10 ملايين ريال حتى الآن، بعد أيام قليلة من تدشينها. وتخطى عدد المتبرعين أكثر من 38 ألف متبرع عبر منصة "ساهم" ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



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